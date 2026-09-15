"Todos son parte": Así despierta La Pampilla a días de la gran celebración por Fiestas Patrias

15 sept. 2026 - 09:20 hrs.

La periodista Darynka Marcic recorrió esta mañana parte de la explanada de La Pampilla, donde las familias fonderas preparan los últimos detalles previo a los días más movidos.

Precisamente, Darynka logró pasar a la carpa de "Los Master", atendida por la familia Vásquez, quienes atienden desde las primeras horas de la mañana hasta las 3 de la madrugada.

Asimismo, algunos de los integrantes de "Los Master" repasaron lo que es vivir en La Pampilla durante estos días de celebración donde no paran en ningún momento.

Mucho Gusto / MEGA

Así despierta La Pampilla

"Todos son parte de la familia de 'Los Master'", expresó uno de los integrantes, para luego dar paso a Don Fernando, el monarca de estas fondas, quien aseguró que es su sexto año consecutivo en La Pampilla.

De igual forma, invitaron a todas las personas a pasar a su fonda para probar el "Helicóptero", un tema que, según Darynka, se debe hablar después de las 21:00 horas en adelante, pero que va a encantar a todos.

Cabe destacar que Mega transmitirá completamente en vivo este 18, 19 y 20 de septiembre por las señales oficiales de Mega, Mega Go y Mega 2 con la conducción de Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.

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