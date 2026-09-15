"Todos son parte": Así despierta La Pampilla a días de la gran celebración por Fiestas Patrias
La periodista Darynka Marcic recorrió esta mañana parte de la explanada de La Pampilla, donde las familias fonderas preparan los últimos detalles previo a los días más movidos.
Precisamente, Darynka logró pasar a la carpa de "Los Master", atendida por la familia Vásquez, quienes atienden desde las primeras horas de la mañana hasta las 3 de la madrugada.
Asimismo, algunos de los integrantes de "Los Master" repasaron lo que es vivir en La Pampilla durante estos días de celebración donde no paran en ningún momento.
Así despierta La Pampilla
"Todos son parte de la familia de 'Los Master'", expresó uno de los integrantes, para luego dar paso a Don Fernando, el monarca de estas fondas, quien aseguró que es su sexto año consecutivo en La Pampilla.
De igual forma, invitaron a todas las personas a pasar a su fonda para probar el "Helicóptero", un tema que, según Darynka, se debe hablar después de las 21:00 horas en adelante, pero que va a encantar a todos.
Cabe destacar que Mega transmitirá completamente en vivo este 18, 19 y 20 de septiembre por las señales oficiales de Mega, Mega Go y Mega 2 con la conducción de Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.
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