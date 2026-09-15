Neme arremete contra parlamentarios: "¿Por qué no dan feriado el 17 y ellos tienen semana distrital?"

15 sept. 2026 - 09:30 hrs.

José Antonio Neme no tuvo filtros al criticar a los parlamentarios que no dieron feriado el 17 de septiembre, pero sí se tomaron su semana distrital.

Precisamente, durante el despacho de la periodista Darynka Marcic desde La Pampilla, Neme pidió un momento para hablar sobre un tema que ya había tocado en la radio y que le parecía importante mencionar en televisión.

"El ministro Quiroz debe estar muy feliz, porque la gente va a trabajar el 17 de septiembre. Me imagino que eso ojalá cambie el desastre económico que hay en este país... Probablemente va a cambiar el IMACEC, se va a bajar el desempleo, vamos a tener una inflación bajo los 4 puntos, con un escuálido crecimiento que probablemente bajó el punto a fin de año", partió diciendo de forma irónica.

Mucho Gusto / MEGA

Neme contra los parlamentarios por semana distrital

En esa línea, afirmó que "lo que me parece bien terrible es que el parlamento está en semana distrital, una semana que además, muchos de ellos ni siquiera usan para ir a su distrito, porque se ha comprobado que muchos viajan fuera del país en semana distrital".

"Entonces, ¿por qué no dan feriado el 17 de septiembre y ellos tienen semana distrital para irse a su casa? Me parece obsceno", expresó.

Estas palabras fueron apoyadas por Alejandro Sepúlveda y Karen Doggenweiler, siendo esta última quien afirmó que los políticos, probablemente, van a defenderse diciendo que la semana distrital también es parte del trabajo.

Todo sobre José Antonio Neme