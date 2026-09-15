Hasta $12 mil: Estos son algunos de los precios de la comida en las fondas del Parque O'Higgins

15 sept. 2026 - 09:50 hrs.

Ya se encienden los motores y se prenden las parrillas en las fondas del Parque O'Higgins, y es que mañana es la inauguración oficial con la presencia de las autoridades y su posterior funcionamiento para todo el público.

Precisamente, la periodista Daniela Valdés se trasladó hasta el Parque O'Higgins para hablar con los fonderos que desde temprano se encuentran afinando los últimos detalles que quedan por resolver.

Es así como descubrió algunos precios que se manejarán durante este fin de semana largo en las fondas del Parque O'Higgins, centro neurálgico para estas Fiestas Patrias y lugar en el que millones de personas celebrarán estos días.

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Estos son los precios que tendrá el Parque O'Higgins

La primera fonda a la que llegó fue a "Los Volantines de Cuero", donde su dueño explicó que el valor aproximado de una brocheta de lomo vetado de 400 gramos estará en 12 mil pesos, mientras que el anticucho de posta paleta de medio kilo estará a 10 mil pesos.

Asimismo, recalcó que también contarán con una brocheta de cerdo que rondará los 6 mil pesos, siendo esta la opción más económica.

Enseguida caminó hasta "Licantén Terremoto 9.0", en el que su dueño adelantó que ellos cuentan con una preventa en la que, por ejemplo, el anticucho de vacuno costará 6 mil pesos, mientras que en el Parque O'Higgins tendrá un valor de 8 mil pesos.

Cabe destacar que los menores de 12 años y mayores de 65 años pueden entrar de forma gratuita a las fondas del Parque O'Higgins si llegan antes de las 2 de la tarde.

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