¡Promesa cumplida! Roberto Saa se lució con un prendido pie de cueca en Puente Alto

15 sept. 2026 - 12:50 hrs.

Los pies de cueca constituyen parte esencial de Fiestas Patrias y el periodista Roberto Saa lo sabe. Es por esto que se lució en su propio estilo con un baile en Mucho Gusto.

Precisamente, Saa se trasladó hasta Puente Alto, donde se atrevió a bailar un pie de cueca tal como lo había prometido en un despacho anterior.

Su baile fue tan expresivo para la televisión que llegó un momento en el que todas las bailarinas rodearon a Roberto, quien no se achicó ante tal situación.

Mucho Gusto / MEGA

Roberto Saa baila cueca

"Oye, la performance que sacaron al final, muy bien, muy bonita", dijo tras terminar el pie de cueca, mientras ellas solo reían y asentían a los halagos.

Asimismo, hubo un montón de risas luego de que el periodista con suerte pudiese hablar por el cansancio que tenía.

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