"Yo sé que él es muy...": El tierno y emotivo regalo que recibió Neme y que recordó a una de sus mascotas

15 sept. 2026 - 11:50 hrs.

El cariño por José Antonio Neme es transversal en el público y, por lo mismo, no es novedad que en los móviles de Mucho Gusto las personas manifiesten su amor por el animador.

Precisamente, Karim Butte se trasladó hasta Providencia, cerca de la salida del Metro Tobalaba, para llegar hasta el Costanera Center, donde se encontró con una comerciante de la zona que no escondió su cariño por Neme.

Y es que la mujer sacó de su propia mercadería para enviar un tierno y amoroso gesto al conductor de Mucho Gusto.

Tierno regalo a José Antonio Neme

"Saludos al José Antonio Neme, yo sé que le encantan los perritos y le quiero enviar uno, hecho con mis manitos", dijo la joven, pasando a mostrar un peluche de perrito poodle que ella había realizado.

Enseguida destacó que "yo sé que él es el muy animalista, ama a los perritos y a todos los animales. Un besito para Karen y José".

Mucho Gusto / MEGA

Al ver su regalo, Neme destacó que se parecía a su perrito Galito y que lo iba a mostrar en redes.

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