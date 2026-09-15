La cortaron por la mitad: Polémica por cerca perimetral en playa Pingueral que cierra paso al público

15 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Una importante polémica se está desarrollando en la Región del Biobío, luego de que la entrada a la playa Pingueral, en Tomé, fuera cercada en una parte del sector.

Precisamente, el periodista Mauricio Hidalgo se trasladó hasta dicha zona para comprobar las denuncias a través de redes sociales, donde recalcan que se estaba prohibiendo el paso a este espacio público y de libre acceso por ser un bien nacional.

Algunos propietarios de los edificios cercanos explicaron que se trata por seguridad y alegan que la entrada no está cerrada del todo y las personas pueden pasar.

Cierran entrada a playa Pingueral

En conversación con Matías Ruiz, seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, se recordó que previamente esta playa contaba con una caseta donde se negaba el paso a quienes no vivieran en los edificios aledaños; es por esto que causa tanta indignación esta valla.

"Como Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros tenemos que resguardar las playas. Las playas son bienes nacionales de uso público y, en ese sentido, lo que tenemos que garantizar es el acceso libre a las playas", dijo en un comienzo.

En esa línea, explicó que "en este caso, nosotros vinimos y la verdad que tanto la playa de Pingueral como también la playa de acá de la desembocadura del río están abiertas, o sea, se puede acceder y, por lo tanto, estaríamos cumpliendo con la norma".

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"Y lo que sí existe hoy día es un cercado en el borde de este sector, lo cual entra la duda de si está o no dentro de la playa. ¿Qué es lo que se considera playa según la norma? Es la línea de alta marea", comentó Matías, y agregó que hace unos años se definió este límite.

Por lo mismo, la duda es si el cercado se encuentra en la playa o no, y según Ruiz estaría cumpliendo, ya que estaría antes de la línea de alta marea establecida en el conflicto de hace años.

Asimismo, Marissa Macchiavello, administradora municipal de Tomé, expresó que no se entregó autorización para la construcción de esta valla, pero los planes de loteo demuestran que es parte de un privado.

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