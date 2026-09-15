"Una obra de arte": El impactante look dorado de Angélica Castro en la gala de los Premios Emmy en Los Ángeles

15 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Angélica Castro se codeó con las más famosas estrellas de la pantalla chica estadounidense la noche del lunes en la gala de los Premios Emmy, a la que asistió invitada por una famosa cadena norteamericana de televisión.

La actriz nacional se presentó en el Peacock Theater de Los Ángeles con un deslumbrante vestido dorado que estuvo a la altura de la ocasión.

El look de Angélica Castro en los Premios Emmy

Durante las horas previas a la entrega de galardones anuales, Angélica Castro estuvo actualizando a sus fans sobre sus preparativos para la gran noche. En una de sus historias de Instagram adelantó que vestiría un diseño de la creadora nacional Makarena Montaner.

Instagram @angelicacastro

Antes de la ceremonia, compartió un video en el que desfiló para mostrar de pies a cabeza su outfit: un traje dorado con acabado metalizado, con un original escote strapless remarcado por un pliegue sobresaliente y envolvente en la parte superior.

La prenda de silueta estilo sirena y entallada en la cintura, se iba abriendo a medida que caía al suelo. "¡Y estamos listas! Allá voy, Emmys", dijo en la publicación, donde describió su vestido como "una obra de arte".

Una vez en el famoso teatro californiano, la presentadora expresó su emoción mientras anunciaban a los ganadores de las distintas categorías.

Incluso tuvo su momento fan, deslumbrada cuando la estrella de Hollywood Zendaya presentó uno de los premios. "De alto impacto. ¡Es preciosa!", expresó.

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