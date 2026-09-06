Ondas suaves y raíces en color champán: Los secretos detrás de la renovación capilar de Angélica Castro

06 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Para Angélica Castro, uno de sus sellos más icónicos es su melena dorada. Sin embargo, mantenerla siempre brillante y suave depende del cuidado de manos expertas.

Mediante sus historias de Instagram, la artista reveló los secretos detrás de cada renovación capilar que se hace antes de sus apariciones públicas.

¿Cómo renueva Angélica Castro su cabello dorado?

"¿Qué hicimos hoy?", le preguntó Angélica Castro a su peluquero mientras mostraba su renovada cabellera. "Te dejamos más bonita", respondió el estilista Edgardo Navarro.

Luego explicó que le hizo a la actriz una iluminación frontal para resaltar de manera natural sus facciones y le retocó la raíz con un tono champán dorado.

"Me encantó", expresó la presentadora mientras movía con soltura su favorecedor cabello rubio, peinado en ondas suaves y llenas de movimiento.

Instagram @angelicacastro_

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