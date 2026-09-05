La comentada foto veraniega de Iván Zamorano y María Alberó con sus hijos: "No me habría perdido el reality"

05 sept. 2026 - 12:02 hrs.

Iván Zamorano y su esposa María Alberó disfrutaron durante el verano europeo paseos familiares por España (también por Argentina) en compañía de sus hijos, Mía, Iván Jr. y Blu Dumay.

Y un álbum de fotografías publicado por la modelo argentina hizo volar la imaginación de sus fans, quienes incluso los visualizaron en un reality show familiar.

Las fotos de verano de Iván Zamorano y María Alberó

Hace dos años que Zamorano, su esposa y sus hijos —a excepción de Dumay— viven en España y desde entonces es constante verlos viajar por diferentes destinos.

Ya iniciado el mes de septiembre, Alberó compartió en Instagram un compendio de imágenes de sus experiencias de agosto, encabezadas por una foto familiar en un día de piscina en la capital española.

Instagram @mariaalbero_oficial

En la postal, los esposos posan junto a Mía e Iván Jr., todos con atuendos playeros y con vista panorámica a Madrid en el fondo.

Los seguidores del clan elogiaron la imagen y desearon que permanezcan siempre así de unidos. "Ojalá nunca se separen, hacen una linda familia": "Hermosa familia, que Diosito los bendiga siempre", escribieron algunos.

También hubo quien deseó verlos en un show de telerrealidad: "El reality Los Zamoranos no me lo habría perdido por nada".

Hasta ahora, la única integrante del grupo que ha participado en este tipo de producciones es Blu Dumay, quien resultó ganadora de "El Internado".

Instagram @mariaalbero_oficial

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