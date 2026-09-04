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Fiebre de Cumbia 2026: ¿Qué artistas se presentan y cómo ver el evento? Instagram

Fiebre de Cumbia 2026: ¿Qué artistas se presentan y cómo ver el evento?

  • Por Sebastián Paillafil

Este sábado 5 de septiembre se realizará una nueva edición de Fiebre de Cumbia, el evento de música que da puntapié inicial a las celebraciones de Fiestas Patrias.

La cumbre musical que reúne diversos grupos de cumbia, folklore, rock y música urbana será transmitida desde el Club Hípico por las pantallas de Mega, Mega 2, YouTube Mega y MegaGO.

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La animación de la transmisión estará a cargo de Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez, quienes tendrán la misión de llevar el fervor a cada uno de los hogares.

¿Qué artistas se presentan en Fiebre de Cumbia?

Fiebre de Cumbia contará con un gran escenario con la música en vivo de destacados grupos y cantantes:

  • Damas Gratis
  • Santaferia
  • Néstor en Bloque
  • Joe Vasconcellos
  • Los Jaivas
  • La Combo Tortuga
  • Los Auténticos Decadentes
  • La T y La M
  • Shamanes Crew
  • Charro de Luchito y Rafael
  • Sinaka
  • Pablito Pesadilla
  • Fiebre 40
  • Los del Fuego
  • Ganador de Bandas
  • Dj Liro.
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La transmisión comenzará en directo por Mega 2 a las 18:00 horas hasta las 01:30 horas, al igual que en MegaGO y YouTube Mega. Mientras que en Mega podrás encontrar un resumen de lo mejor después de Coliseo.

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