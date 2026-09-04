Fiebre de Cumbia 2026: ¿Qué artistas se presentan y cómo ver el evento?

04 sept. 2026 - 17:35 hrs.

Este sábado 5 de septiembre se realizará una nueva edición de Fiebre de Cumbia, el evento de música que da puntapié inicial a las celebraciones de Fiestas Patrias.

La cumbre musical que reúne diversos grupos de cumbia, folklore, rock y música urbana será transmitida desde el Club Hípico por las pantallas de Mega, Mega 2, YouTube Mega y MegaGO.

La animación de la transmisión estará a cargo de Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez, quienes tendrán la misión de llevar el fervor a cada uno de los hogares.

¿Qué artistas se presentan en Fiebre de Cumbia?

Fiebre de Cumbia contará con un gran escenario con la música en vivo de destacados grupos y cantantes:

Damas Gratis

Santaferia

Néstor en Bloque

Joe Vasconcellos

Los Jaivas

La Combo Tortuga

Los Auténticos Decadentes

La T y La M

Shamanes Crew

Charro de Luchito y Rafael

Sinaka

Pablito Pesadilla

Fiebre 40

Los del Fuego

Ganador de Bandas

Dj Liro.

La transmisión comenzará en directo por Mega 2 a las 18:00 horas hasta las 01:30 horas, al igual que en MegaGO y YouTube Mega. Mientras que en Mega podrás encontrar un resumen de lo mejor después de Coliseo.

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