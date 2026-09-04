Fiebre de Cumbia 2026: ¿Qué artistas se presentan y cómo ver el evento?
Este sábado 5 de septiembre se realizará una nueva edición de Fiebre de Cumbia, el evento de música que da puntapié inicial a las celebraciones de Fiestas Patrias.
La cumbre musical que reúne diversos grupos de cumbia, folklore, rock y música urbana será transmitida desde el Club Hípico por las pantallas de Mega, Mega 2, YouTube Mega y MegaGO.
La animación de la transmisión estará a cargo de Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez, quienes tendrán la misión de llevar el fervor a cada uno de los hogares.
¿Qué artistas se presentan en Fiebre de Cumbia?
Fiebre de Cumbia contará con un gran escenario con la música en vivo de destacados grupos y cantantes:
- Damas Gratis
- Santaferia
- Néstor en Bloque
- Joe Vasconcellos
- Los Jaivas
- La Combo Tortuga
- Los Auténticos Decadentes
- La T y La M
- Shamanes Crew
- Charro de Luchito y Rafael
- Sinaka
- Pablito Pesadilla
- Fiebre 40
- Los del Fuego
- Ganador de Bandas
- Dj Liro.
La transmisión comenzará en directo por Mega 2 a las 18:00 horas hasta las 01:30 horas, al igual que en MegaGO y YouTube Mega. Mientras que en Mega podrás encontrar un resumen de lo mejor después de Coliseo.
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