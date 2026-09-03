Augusto Schuster muestra el interior de su casa en Estados Unidos: "Aquí es donde pasa la magia"

03 sept. 2026 - 18:20 hrs.

Hace cuatro años que el cantante Augusto Schuster se mudó a Estados Unidos junto a su entonces polola, Camila Sepúlveda, quien para la época recibió una propuesta laboral en Los Ángeles.

Ya consolidados como una pareja de casados, los artistas dejaron el departamento donde residieron por un tiempo para vivir en el primer piso de un town house.

El también actor publicó en su canal de YouTube un recorrido por el interior del hogar en el que reside con su esposa y que enmarca sus procesos creativos.

La casa de Augusto Schuster en Los Ángeles

Augusto Schuster explicó a sus seguidores que el town house donde vive por fuera parece una "casa gigante", pero es como un miniedificio que se divide en tres o cuatro unidades.

"Nosotros vivimos en la unidad del primer piso, que tiene dos piezas, dos baños. Tenemos como la salida, lo que es muy bueno, que tenemos la salida aquí como a este patiecito atrás", comentó.

Captura YouTube @heySchuster

En las imágenes se aprecia un living abierto con cocina integrada, donde tienen instalado un tubo de pole dance, un espejo grande y un gran televisor que simula una obra de arte. "Pusimos esta tele que parece cuadro y abajito tenemos nuestros instrumentos, la guitarra, el pianito", comentó.

"Después está este patiecito que es lindo. Acá pasan ardillas, pasan mapaches por aquí", aseguró con satisfacción al mostrar el área exterior. Finalmente, se desplazó por un pasillo con lavandería y clóset, que conecta hacia las habitaciones, una de las cuales convirtieron en estudio.

"La del fondo es la pieza principal que no la vamos a mostrar, pero sí me interesa que conozcan la segunda pieza, la de acá al medio, porque aquí es donde pasa la magia", dijo.

"Básicamente mi setup, el setup de la Cami, el setup de la música que se ve acá al fondo donde están los monitores y el computador para hacer música. Me hice un coffee corner allá que está muy lindo para tomar café y todo", mencionó al enseñar el lugar.

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