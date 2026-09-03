Teleseries de Mega reafirman su liderazgo: La Baronesa y Reunión de Superados dominan la audiencia en agosto

03 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Las historias de Mega siguen entre lo más visto de la televisión: durante agosto (mes de estreno, finales y giros) tres teleseries del Área Dramática dominaron la audiencia.

En la franja prime, Reunión de Superados tuvo un promedio de 755.175 personas por minuto y un alcance total de 4.875.730 personas.

En su mes debut, La Baronesa marcó 662.210 personas por minuto con un alcance de 3.557.573 personas, mientras que los episodios finales de El Jardín de Olivia marcaron 788.893 personas por minuto y 3.406.112 personas de alcance. En conjunto, las tres historias llegaron a 6.619.858 personas.

Teleseries de Mega reafirman su liderazgo

En los próximos días, Reunión de Superados vivirá uno de los episodios más esperados: cuando Matilde (Ignacia Baeza) sepa que Josefa (Luz Valdivieso) espera un hijo de Coke (Diego Muñoz).

En tanto, Javiera (Daniela Ramírez) soportará nuevos episodios de tensión con Max (Álvaro Espinoza), quien insiste en separarla de su hija Victoria "Tortu" (Isabella Gómez), manipulando a la niña.

En la franja de la tarde, en La Baronesa, los secretos seguirán destapándose, como el pasado que une a Antonio (Carlos Díaz), León (César Caillet) y Samuel (Francisco Ossa), que pondrá en riesgo el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic).

La tensión suegra-nuera, entre Aurora (Loreto Valenzuela) y Clara (Lorena Bosch), se hará evidente y sumará un nuevo elemento de tensión en el hogar de la familia Márquez.

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