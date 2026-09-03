"Una invitación preciosa": Tonka Tomicic y JC Rodríguez adelantan lo que será La Pampilla por Mega

03 sept. 2026 - 18:50 hrs.

Este jueves 3 de septiembre se dio a conocer que la Fiesta de la Pampilla de Coquimbo será transmitida por las pantallas de Mega.

El evento tendrá la conducción de Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic, quienes elevarán la fiesta en el norte del país y nos acompañarán en estas jornadas de baile, diversión, música, risas y mucha chilenidad.

La transmisión de La Pampilla será los días 18, 19 y 20 de septiembre después de Meganoticias Prime por Mega y Mega 2. Además, el evento podrá ser sintonizado en dispositivos a través de MegaGO.

La Pampilla por Mega

"Yo creo que es una invitación preciosa porque todo Chile va a poder ser testigo y vivir la Pampilla. Estamos felices, vamos a poder transmitir por Mega 18, 19 y 20", dijo en primera instancia Tonka.

Asimismo, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, declaró que "estamos contentos, y la verdad que yo creo que todos los coquimbanos también; hay un porcentaje importante de coquimbanos y coquimbanas que se vieron muy afectados, y que siguen hoy día esperando que podamos salir con fuerza a ayudarlos, y va a tener ese sello solidario nacional que en conjunto con Mega vamos a poder potenciar para que la gente pueda acompañarnos desde todas las partes de Chile, cooperando para que esa gente se ponga de pie".

A raíz de esto, Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile, afirmó que durante la transmisión habrá un QR y se podrá donar en todo momento.

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