Bailando como la mamá: El tierno registro que subió Vale Roth de su hijo moviéndose en su pancita

02 sept. 2026 - 12:40 hrs.

Vale Roth vive un tercer proceso de embarazo, esta vez de un niño, y está muy emocionada por todo lo que está ocurriendo en su círculo familiar.

Tal como ha destacado la bailarina, suele compartir toda su vida a través de redes sociales, lo que causa que sus seguidoras también se sientan como una parte muy cercana de su entorno.

A raíz de esto, compartió un tierno video en el que se puede ver cómo Cristóbal, nombre de bebé que eligió hace unos meses, se mueve en su pancita.

El tierno video de Vale Roth

Precisamente, la exchica reality subió un registro en el que se ve cómo el bebé se mueve en la pancita de su madre, lo que generó reacciones tiernas en redes sociales; incluso algunos mencionaron que estaba bailando como su mamá.

Cabe destacar que hace un tiempo, Vale confirmó que este sería su último bebé y luego de esto se "cerraría la fábrica".

Asimismo, afirmó que esta fue una decisión que tomó en conjunto con su esposo Miguel de la Fuente, quien también buscaba al varón de la familia.

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