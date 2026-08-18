"Lo eligió la Antonia": Vale Roth confirma el nombre de su tercer bebé y revela la otra opción que tenía

18 ag. 2026 - 12:40 hrs.

Vale Roth está a la espera del nacimiento de su tercer hijo, y mientras sigue su proceso de gestación, aprovechó de confirmar el nombre de su bebé.

Precisamente, la bailarina vuelve a estar embarazada, ya que previamente dio a luz a Antonia en 2023 y de Martina en julio de 2025, siendo este su tercer y último proceso de gestación, según ha dicho la propia Vale.

Y es que durante sus vacaciones, Vale sorprendió al revelar de forma inesperada el nombre que tendrá su bebé, quien será el primer varón de la familia.

Vale Roth confirma nombre de su hijo

A través de una historia en Instagram, donde Vale aparece tendida al sol, una flecha apunta a su estómago y se puede leer sobre ella el nombre "Cristóbal".

Instagram

La noticia dejó en shock a los seguidores de Roth, quien más adelante subió un video explicando que el nombre lo había elegido Antonia en una historia del fin de semana, pero al parecer nadie la había visto.

"El nombre lo eligió la Antonia; parece que nadie escuchó esa historia, amor. Miguel puso Lucas y Cristóbal en una copa y la Antonia sacó un numerito", explicó Vale.

Todo sobre Valentina Roth