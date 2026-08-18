"No tengo garantías que lo protejan": Quique Neira expone lamentable situación que vivió su hijo en el colegio

18 ag. 2026 - 11:10 hrs.

El cantante nacional Quique Neira hizo un importante reclamo a través de redes sociales por una lamentable situación que vive su hijo en el colegio.

Precisamente, el reconocido intérprete de reggae utilizó sus redes sociales para manifestar la molestia que siente con el sistema educativo y con los responsables del complejo donde tenía a su hijo para que aprendiera.

"Un compañero viene molestando a mi hijo en el colegio desde hace un tiempo. Lo expusimos y otros apoderados dijeron haber vivido lo mismo con sus hijos", expresó Neira en un comienzo.



La molestia de Quique Neira

Enseguida, declaró que "nos quejamos en la escuela y terminamos citados a convivencia escolar. El problema somos nosotros, insólito... En el fondo, el colegio toma parte por el niño que molesta a sus compañeros, ¿y mi hijo, que es víctima, tiene que pedir disculpas? Mundo al revés".

"Nos vimos forzados a sacar al niño del colegio hoy. No voy a esperar a que ocurran agresiones físicas contra mi hijo", afirmó el cantante nacional.

"No tengo garantías de que el colegio proteja a mi hijo", cerró Quique, molesto por la situación.

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