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'Disfrutando cada minuto': Claudio Valdivia se va de vacaciones con Disley Ramos y le dedica romántico mensaje instagram

"Disfrutando cada minuto": Claudio Valdivia se va de vacaciones con Disley Ramos y le dedica romántico mensaje

  • Por Matías Rivera

Claudio Valdivia y Disley Ramos son una de las parejas del mundo del espectáculo que pocas personas veían venir, ya que ambos no parecían ser muy compatibles. 

Sin embargo, ambos han demostrado, más allá de los altibajos que han sufrido, que logran mantener una conexión genuina en su relación, aprovechando cada instante juntos. 

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Por lo mismo, tras terminar sus obligaciones laborales, ambos armaron sus maletas, tomaron un avión y emprendieron viaje a República Dominicana para disfrutar de los placeres de la vida y el Caribe. 

El viaje de Disley Ramos y Claudio Valdivia

Precisamente, a través de Instagram, Valdivia publicó una fotografía donde se ve a los dos muy contentos de estar aprovechando las vacaciones que se están tomando. 

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"Hace años que no tenía unas vacaciones y menos en pareja, disfrutando cada minuto", escribió Valdivia, quien durante bastante tiempo mantuvo una relación con la modelo argentina Sabrina Sosa

Asimismo, agregó que "ojalá que este sea el primer viaje de muchos, te amo", y etiquetó a la influencer nacional, quien también se ve muy contenta en este vínculo. 

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