Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Me tiene loca de amor': Rocío Marengo se deshace en amor por su bebé y muestra su crecimiento instagram

"Me tiene loca de amor": Rocío Marengo se deshace en amor por su bebé y muestra su crecimiento

  • Por Matías Rivera

En diciembre del año pasado, Rocío Marengo cumplió uno de los sueños de su vida al convertirse en madre por primera vez a sus 45 años

Un embarazo considerado arriesgado, pero que ahora deja a la trasandina con Isidro en sus brazos, feliz de esta nueva etapa que está experimentando como madre, en compañía de su pareja, el empresario argentino Eduardo Fort. 

Lo más visto de Entretenimiento

Por lo mismo, a días de que haya pasado el "Día del Niño", la modelo que supo hacerse una carrera en la televisión nacional publicó un carrusel agradeciendo a su bebé por su llegada. 

La tierna publicación de Rocío Marengo

"Feliz Día del Niño, mi amoooooor, ¡cómo creciste!", escribió al comienzo del post la modelo trasandina, y agregó "mi guerrerito, sos pura luz. Sos todo lo que está bien".

Ir a la siguiente nota

"Mi bebito simpático que me tiene loca de amor. Gracias por ser tan bueno, compañerito y cariñoso. Te amo mucho, mucho, mucho", cerró Rocío, dejando en claro que tiene muchos sentimientos por su primogénito. 

De inmediato, miles de seguidoras se agolparon en su publicación y llenaron de cariño a Rocío, quien lo recibió de muy buena forma.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Rocio Marengo (@marengorocio)

Todo sobre Celebridades chilenas

Leer más de

Minuto a minuto