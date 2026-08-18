"Me tiene loca de amor": Rocío Marengo se deshace en amor por su bebé y muestra su crecimiento
En diciembre del año pasado, Rocío Marengo cumplió uno de los sueños de su vida al convertirse en madre por primera vez a sus 45 años.
Un embarazo considerado arriesgado, pero que ahora deja a la trasandina con Isidro en sus brazos, feliz de esta nueva etapa que está experimentando como madre, en compañía de su pareja, el empresario argentino Eduardo Fort.
Por lo mismo, a días de que haya pasado el "Día del Niño", la modelo que supo hacerse una carrera en la televisión nacional publicó un carrusel agradeciendo a su bebé por su llegada.
La tierna publicación de Rocío Marengo
"Feliz Día del Niño, mi amoooooor, ¡cómo creciste!", escribió al comienzo del post la modelo trasandina, y agregó "mi guerrerito, sos pura luz. Sos todo lo que está bien".
"Mi bebito simpático que me tiene loca de amor. Gracias por ser tan bueno, compañerito y cariñoso. Te amo mucho, mucho, mucho", cerró Rocío, dejando en claro que tiene muchos sentimientos por su primogénito.
De inmediato, miles de seguidoras se agolparon en su publicación y llenaron de cariño a Rocío, quien lo recibió de muy buena forma.
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