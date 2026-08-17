La Baronesa domina el rating en su estreno y El Jardín de Olivia se despide como fenómeno de audiencia

17 ag. 2026 - 18:40 hrs.

Con un capítulo cargado de suspenso, con la tensión y las grietas que comienza a mostrar una familia que ha vivido entre mentiras, La Baronesa debutó este lunes en Mega y desde sus primeros minutos instaló el misterio que marca la historia: ¿quién golpeó y lanzó al mar a Clara (Lorena Bosch)? El hecho abre una trama de secretos, conflictos familiares, poder y personajes dispuestos a todo para proteger aquello que consideran suyo.

El primer episodio se emitió entre las 17:11 y las 18:12 horas y consiguió 801.488 personas por minuto en rating online, con peak de 893.129 personas. En esa franja, CHV tuvo 279.376, Canal 13 207.419 y TVN 192.496 personas.

La historia presentó a Aurora Valdés (Loreto Valenzuela), la poderosa mujer que está al centro de este universo familiar, sometiendo a todos sus cercanos a su voluntad, partiendo por su hijo Antonio (Carlos Díaz) y su nuera Clara, junto a sus nietos Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Daniel (Francisco Reyes Cristi). Ese orden comenzará a tambalearse cuando La Baronesa, como conocen a Aurora en el mundo de los casinos clandestinos, pierde su casa frente a un joven desafiante, Javier (Simón Pesutic).

Así, La Baronesa llegó a la franja de las tardes de Mega para continuar una tradición de teleseries que ha convertido este horario en un espacio consolidado para la ficción hecha en Chile.

El adiós a El Jardín de Olivia

Previo al debut de La Baronesa, El Jardín de Olivia cerró su historia dando a su pareja protagonista, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz), el final feliz que merecían junto a Olivia (Violeta Silva). Uno de los momentos centrales fue la muerte de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), quien terminó sus días convencido de que su esposa, Bernardita (Catalina Guerra), regresó para hacer justicia por ella y por las otras mujeres a las que hizo daño. En realidad, fue Vanessa (Begoña Basauri) quien tomó este rol.

El Jardín de Olivia se consolidó como un fenómeno de rating, tal como fue en su emisión completa, desde marzo de 2025. Entre las 16:42 y las 17:11 horas Mega promedió 819.719 personas por minuto en rating online, con peak de 885.499. En esa franja, CHV tuvo 351.050, C13 190.692 y TVN 176.607 personas por minuto.

Esta noche, después de Volverías con tu Ex? 2 se repite el primer capítulo de La Baronesa. Este martes, después de Carmen Gloria: fuerte y claro, llega el capítulo 2 de La Baronesa, donde continuarán develándose los secretos que amenazan a Aurora y su familia y comenzarán a revelarse nuevas piezas de una historia marcada por secretos, poder y ambición.

La Baronesa, de lunes a viernes, en Mega y Mega Go.

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