¿Quién es Fernanda Finsterbusch? Conoce a la actriz que seduce a Luciano en Prohibida Obsesión

04 oct. 2026 - 09:00 hrs.

La actriz Fernanda Finsterbusch es una de las protagonistas de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega que ha cautivado a los espectadores con su atrapante historia.

La joven intérprete, de 26 años, es la encargada de dar vida a Bárbara, una talentosa emprendedora y dueña del Café Principessa. Gracias a su esfuerzo, ha logrado sacar adelante su negocio y se caracteriza por enfrentar la vida con determinación e independencia.

En una noche de fiesta, Bárbara tiene un inesperado encuentro con Luciano (Diego Muñoz), quien, pese a ser un hombre casado, no logra resistirse a los encantos de la joven y termina viviendo un apasionado momento junto a ella.

Prohibida Obsesión / Mega

Sin embargo, este no es el único personaje que Finsterbusch ha interpretado en el Área Dramática de Mega. A continuación, conoce la trayectoria de la actriz en el canal.

Los personajes de Fernanda Finsterbusch en Mega

La actriz debutó en Mega en Edificio Corona (2021), donde estuvo a cargo de interpretar a María José "Cote" Miranda.

Prohibida Obsesión / Mega

Ese mismo año, formó parte de la exitosa teleserie vespertina #PobreNovio, producción en la que dio vida a Camila Hansen.

Mega

Al año siguiente, Finsterbusch se sumó al elenco de Hijos del Desierto, donde interpretó a Josefina Bormann.

Mega

En 2023, la actriz volvió a ser parte de una exitosa producción del canal con Juego de Ilusiones, teleserie en la que interpretó a Javiera Mardones Nazir.

Prohibida Obsesión / Mega

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