19 nov. 2026 - 23:07 hrs.

En el avance del capítulo 27 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) se enterará por Antonia (Sigrid Alegría) de que Bárbara (Fernanda Finsterbusch) está en una nueva relación.

Por otro lado, Julieta (María Jesús Haran) descubrirá que un amigo de Matías (Agustín Moreno) vio su video íntimo.

Esta situación hará estallar de furia a la joven, quien recriminará duramente a su pololo por no haber cumplido su palabra.

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia descubrirá a Luciano viendo fotos de Bárbara

Además, Luciano revisará las redes sociales de Bárbara mientras Antonia duerme a su lado.

Para su mala fortuna, justo en ese momento, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) despertará y sorprenderá a su marido mirando una fotografía de Bárbara, por lo que no dudará en exigirle explicaciones.