19 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de Prohibida Obsesión, que sorprendió con un salto temporal en su historia.

Tras el quiebre entre Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y Luciano (Diego Muñoz), la teleserie avanzó dos meses en el tiempo, mostrando importantes cambios en la vida de varios personajes. A continuación, te contamos cuáles fueron las principales novedades.

Vivi consigue su divorcio de Gaspar

Luego de varios años de disputa, Vivi (Celine Reymond) recibe un mensaje de Gaspar (Nicolás Poblete) que la llena de felicidad.

Se trata del documento que acredita oficialmente su divorcio, una noticia que no tarda en compartir con Pablo (César Sepúlveda), quien celebra junto a ella con un afectuoso abrazo.

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia y Coca mejoran su relación

Antonia (Sigrid Alegría) no tendrá más remedio que aceptar la relación entre Coca (Lorena Capetillo) y Hernán (Osvaldo Silva), quienes están próximos a contraer matrimonio.

Para sorpresa de todos, Antonia comienza a mirar con otros ojos a Coca e incluso reconoce que es una excelente profesional.

Prohibida Obsesión / Mega

La nueva relación de Bárbara

Después de dos meses, Bárbara vuelve a abrir su cafetería, lo que genera diversas especulaciones entre los trabajadores de la inmobiliaria.

Tal como se muestra en el adelanto del capítulo de este jueves, la joven reaparece besando a Rafael (Max Salgado), una escena que Luciano alcanza a ver y que lo deja completamente sorprendido.

Prohibida Obsesión / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves, desde las 22:00 horas.

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