Gaspar espiará a Coca mientras se cambia de ropa en el capítulo 26 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 26 de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) mantendrá una amena conversación en su casa con Gaspar (Nicolás Poblete).
Sin embargo, tras escuchar un chiste, la trabajadora de la inmobiliaria mojará su polera, por lo que decidirá ir a cambiarse de ropa.
Gaspar espiará a Coca
En ese momento, Gaspar llegará hasta la cocina del inmueble y terminará espiando a Coca mientras se cambia de ropa.
Para su mala fortuna, la trabajadora de la inmobiliaria se dará vuelta y descubrirá al abogado en esa incómoda situación.
"¡Perdón! ¡Perdón! No vi nada, de verdad", expresará Gaspar mientras huye del lugar.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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