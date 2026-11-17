17 nov. 2026 - 08:45 hrs.

En el avance del capítulo 25 de Prohibida Obsesión, Pablo (César Sepúlveda) visitará a Vivi (Celine Reymond) en su casa.

Durante el encuentro, la amiga de Antonia (Sigrid Alegría) recibirá un mensaje de Gaspar (Nicolás Poblete), interrumpiendo el agradable momento que comparten.

Vivi estallará de felicidad

Al revisar su celular, Vivi quedará completamente sorprendida al descubrir que Gaspar oficializó su divorcio.

Prohibida Obsesión / Mega

"¡Un mensaje de Gaspar! ¡Mira! Me mandó el certificado de divorcio, salió oficialmente", expresará mientras le muestra su teléfono a Pablo.

La noticia llenará de felicidad a ambos, quienes se darán un afectuoso abrazo mientras asimilan que el divorcio finalmente se concretó.