Hasta que lo descubrió Paloma: Las mentiras y problemas de Dante que fueron expuestos en Prohibida Obsesión

15 nov. 2026 - 09:20 hrs.

Las mentiras de Dante (Andrés Velasco) llegaron a su fin. Paloma (Mónica Godoy) descubrió uno de los tantos engaños de su esposo y no lo soportó.

Precisamente, todo empezó cuando Paloma quiso hacer una sorpresa a su esposo y lo fue a esperar y ver al banco donde solía trabajar. Sin embargo, a la entrada del establecimiento la reconocieron dos trabajadoras, quienes le contaron la triste verdad.

Y es que Dante fue despedido hace unas semanas del banco, algo que Paloma no sabía y el hecho por el que terminó confrontando a su esposo más adelante.

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Las mentiras que hiló Dante

La primera situación que calzó a Dante en sus mentiras fueron las deudas; estas incluyen la mensualidad del colegio de sus hijos, las contribuciones y los gastos comunes del condominio, entre otras obligaciones, incluso con una orden de embargo a su hogar.

Por otra parte, persiguiendo a Paloma, chocó su vehículo, lo que desató un nuevo problema en la vida de Dante.

Asimismo, los constantes engaños y pensamientos de que Paloma, supuestamente, le es infiel, no permiten que logre tener encuentros íntimos con su esposa, lo que quiebra cada vez más la relación.

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