"¿Tú ya sabías?": Antonio quedará sin palabras ante pregunta de sus hijas en el capítulo 62 de La Baronesa

14 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 62 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) y Emilia (Octavia Bernasconi) llegarán a su casa después de conocer que Antonio (Carlos Díaz) no es su padre biológico.

Ambas, acompañadas por Antonio y Daniel (Francisco Reyes Cristi), se sentarán en la mesa y hablarán sobre la nueva información que conocen de su familia.

"Ninguno de los tres es tu hijo, papá", dirá Emilia, a lo que Antonio desviará la mirada, causando una sensación de confusión en sus hijas.

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La incómoda pregunta que recibirá Antonio

Será en dicho instante donde Emilia, descifrando un poco la mirada y cara de su padre, le hará una pregunta directa.

"¿Tú ya sabías?", preguntará Emilia, con lágrimas en los ojos y la mirada atenta de Paula y Daniel, quien buscará el consuelo en su padre.