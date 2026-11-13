"Sigues sin contarme nada": Javier perderá la paciencia y discutirá Emilia en el capítulo 61 de La Baronesa

13 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 61 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) decidirá pasar la noche con su familia, lo que generará un nuevo conflicto con Javier (Simón Pesutic).

Todo el asunto de la leucemia de Daniel (Francisco Reyes Cristi) y la paternidad de Antonio (Carlos Díaz) sumaron más problemas a su ya turbulenta vida familiar. Al menos esa noche, querrá pasarla con los Márquez.

Las cosas empeoran entre Javier y Emilia

Por esta razón llamará a su esposo. "Sigo acá, por eso te llamo: voy a dormir aquí hoy día".

La Baronesa / Mega

Este simple hecho enojará a Javier, no porque Emilia se quede fuera, sino porque nunca le comunica los reales problemas que la aquejan.

"Haz lo que quieras, ¿sabes? Lo que me molesta, Emilia, es que sigues sin contarme absolutamente nada de lo que estás pasando, pero bueno, tal como me has dicho tantas veces, 'ese no es asunto mío'", responderá Toledo antes de cortar.