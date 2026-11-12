El doctor Labra revelará a Emilia y Paula que no son hijas de Antonio en el capítulo 61 de La Baronesa

12 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 61 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) no se querrá perder detalle de lo que sucede con sus nietos. Por eso, los acompañará a la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal).

Los resultados del examen de compatibilidad estarán listos y tanto Emilia (Octavia Bernasconi) como Paula (Francisca Armstrong) estarán expectantes de saber si pueden ser donantes.

Algo que nadie esperaba

El hematólogo tendrá una buena y mala noticia para las hermanas: la primera es que comparten el perfil genético, pero eso también significa que tampoco son hijas de Antonio (Carlos Díaz).

La Baronesa / Mega

Daniel (Francisco Reyes Cristi), sus hermanas y Aurora estarán igual de impactadas por este "engaño" de Clara (Lorena Bosch).

¿Cómo resolverá Antonio (Carlos Díaz) esta situación? ¿León (César Caillet) deberá contar más mentiras para esconder lo que hizo?