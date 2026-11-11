La Baronesa - Capítulo 59: Antonio exige explicaciones

11 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) se hicieron los exámenes de compatibilidad y solo deben esperar los resultados, pero esta última seguía muy conmocionada y necesitaba el apoyo de León (César Caillet).

Su padrino la encontró en un pasillo de su edificio y entraron juntos al departamento. Allí estaba Antonio (Carlos Díaz), completamente borracho y furioso con el doctor.

Cuando los amantes por fin se quedaron solos, Antonio lo confrontó por no ser el padre biológico de Daniel (Francisco Reyes Cristi). Se suponía que León vigilaba a todos esos hombres que se acostaban con Clara (Lorena Bosch). Entonces, ¿quién es el padre de su hijo?

La Baronesa / Mega

Una situación incómoda con Nicolás

Nicolás (Andrew Bargsted) volvió a su casa y vio a Francesca (Katyna Huberman) abrazando a Daniel, pero antes de que se produjera un nuevo escándalo, el chef decidió irse.

Nico malinterpretó todo y creyó que su madre seguía en su amorío, pero no. Fran le dijo que Daniel está muy enfermo: tiene leucemia.