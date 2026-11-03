La Baronesa - Capítulo 53: Aurora está en entredicho

03 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, desde Fiscalía llamaron a Aurora (Loreto Valenzuela) para citarla a declarar, pero la mujer se negó por considerar que la oficina estaba demasiado lejos y no tenía tiempo que perder. Emilia (Octavia Bernasconi) quedó impactada por la indiferencia de su abuela.

Sin embargo, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) necesitaba hablar con la empresaria y fue hasta el propio restorán para interrogarla sobre la noche en que Clara (Lorena Bosch) desapareció.

Según el testimonio de una de las empleadas, Aurora sacudió a Clara con violencia durante la fiesta y ella tuvo que encontrar excusas para responderle al persecutor.

La Baronesa / Mega

Daniel más solo que nunca

Daniel (Francisco Reyes Cristi) quiso desahogarse con Francesca (Katyna Huberman), pero ella seguía tan dolida con él, que decidió no contarle acerca de su enfermedad.

Solo, sin nadie a quien decirle el calvario que vive, únicamente pensó en su madre y se arrepintió terriblemente por haberla tratado mal la última vez que se vieron.