La Baronesa - Capítulo 52: Las dudas de Paula

02 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) se acercó voluntariamente a la oficina del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) para preguntarle por qué hay tan poca repercusión pública en la desaparición de su madre.

Gabriel le señaló que fue el mismo Antonio (Carlos Díaz) quien pidió mantener el caso en reserva para que no se ventilara la infidelidad de Clara (Lorena Bosch), cosa que sorprendió mucho a Paula.

Para ella, todos los integrantes de su familia han actuado con mucha extrañeza, sin parecer tan preocupados como la gravedad de la situación amerita. Aún así, negó tajantemente que alguien de los Márquez atentara contra su madre.

La Baronesa / Mega

Daniel prefiere callar

El doctor Labra (Cristián Carvajal) le recomendó a Daniel (Francisco Reyes Cristi) contarle a su familia o pareja la grave situación médica que enfrenta. Él prefirió guardar silencio para no preocuparlos con un problema más sumado a los muchos que tienen.

Así, se sometió al examen de médula espinal y debe esperar los resultados para confirmar o descartar que se trate de leucemia.