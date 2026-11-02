"Tenemos que estar cerca": Andrea sugerirá aproximarse a los Márquez en el capítulo 53 de La Baronesa

02 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 53 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) expresará su preocupación por el matrimonio entre Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) porque ambos estarán de capa caída.

"Siento que lo están pasando mal, que no están contentos. Están recién casados, hay que empujarlos un poco", le dirá a Andrea (Catalina Guerra).

Andrea tiene una idea

Su esposa verá esta situación como una oportunidad para estrechar lazos con los Márquez ahora que la desaparición de Clara (Lorena Bosch) los tiene como potenciales sospechosos.

La Baronesa / Mega

"Es difícil, Samuel, con todo lo que está pasando. Tenemos que estar cerca de esa familia, sobre todo ahora que ese fiscal empezó a buscar un culpable", le recomendará.

¿Andrea tiene algo que esconder? ¿Samuel accederá a acercarse a Antonio (Carlos Díaz) y sus hijos para tener más información de la investigación?