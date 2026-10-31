Estuvo mal por varios días: Estos son los indicios que alertaron de la enfermedad de Daniel en La Baronesa

31 oct. 2026 - 11:01 hrs.

Daniel (Francisco Reyes Cristi) se desmayó y solo así, tanto él como la familia Márquez se dieron cuenta de que algo grave le pasaba al chef del "Doña Aurora".

En La Baronesa, el joven tuvo tres incidentes de hemorragia que dejaron claro que algo no iba bien con su cuerpo. El primero de ellos fue en una conversación entre Daniel y su abuela, momento en que repentinamente comenzó a sangrar de la nariz.

En lugar de preocuparse, la mujer asumió que su nieto estaba consumiendo algún tipo de droga.

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En la segunda oportunidad, la hemorragia nasal coincidió con la pelea entre Daniel y Nicolás (Andrew Bargsted), quien se enteró sin querer de la relación que había entre su mejor amigo y su madre. Furioso, el hijo de Francesca (Katyna Huberman) lo golpeó en la cara y provocó una herida que se tardó mucho en coagular.

En la tercera, Daniel llegó desanimado a su casa tras terminar con Francesca y repentinamente sangró. Normita (Enoe Coulon) lo vio, pero él le pidió mantener el incidente en secreto para no darle más preocupaciones a la familia.

El momento del desmayo

Estresado porque se comprobó que la sangre hallada pertenece a Clara (Lorena Bosch), Daniel repentinamente sintió un mareo, su nariz volvió a sangrar y perdió el conocimiento.

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Un equipo de paramédicos lo tuvo que asistir, mientras León (César Caillet) pedía exámenes de laboratorio a domicilio, entre ellos, uno de sangre.

Una vez estuvieron los resultados, el doctor Labra (Cristián Carvajal), conocido de León, lo mandó llamar porque debían hablar presencialmente. El número anormal de glóbulos blancos, la baja sostenida de plaquetas y las hemorragias hacen presumir que podría ser leucemia.

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