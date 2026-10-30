Daniel se someterá a nuevos exámenes para descartar la leucemia en el capítulo 52 de La Baronesa

30 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 52 de La Baronesa, el doctor Labra (Cristián Carvajal) no le dio alternativas a Daniel (Francisco Reyes Cristi). Ante la gravedad de su cuadro, deberá comenzar con exámenes lo antes posible.

Las hemorragias, el desmayo y el análisis de sangre dieron todos los indicios de una leucemia y estarán obligados a descartar el potencial diagnóstico con un procedimiento más invasivo.

Recostado en una camilla, Daniel sufrirá una punción lumbar para extraer médula con el doctor Labra a la cabeza.

La Baronesa / Mega

Un futuro incierto

Los últimos días de Daniel han sido un completo caos. Entre la desaparición de su madre, el quiebre con Francesca (Katyna Huberman) y el distanciamiento con su mejor amigo Nicolás (Andrew Bargsted), el joven no está en las mejores condiciones de ánimo para enfrentar un tratamiento tan agresivo como el que se avecina.

¿Será esta la oportunidad para que vuelva a apoyarse en su familia y reconectar con Fran y Nico?