¿A dónde se va? León planificó un apresurado viaje al norte en La Baronesa
En el capítulo 51 de La Baronesa, León (César Caillet) citó a Samuel (Francisco Ossa) en su consulta para advertirle que tiene al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) muy pendiente de todos sus movimientos.
"Tienes que ser más cuidadoso, Samuel, te están siguiendo. Gabriel, el fiscal, te está siguiendo a ti y Antonio", señaló el médico.
Fue así que le relató la visita que hizo el persecutor a su departamento la noche anterior y las sospechas cada vez más grandes que tiene sobre Antonio (Carlos Díaz) y él en la desaparición de Clara (Lorena Bosch).Ir a la siguiente nota
El viaje
En medio de su conversación, la secretaria de León le avisó que ya estaba todo listo para su viaje, lo que levantó suspicacias de Samuel. ¿Es que acaso tiene que escapar de Santiago?
"Fíjate que me encantaría, pero no tengo nada de qué arrancar. Voy a ir a ver a mi familia al norte, a mis papás, no los veo hace tiempo", se excusó Insulza sin convencer a Toledo.Ve el capítulo en
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