"No podemos perder tiempo": Médico de Daniel apunta a posible leucemia en La Baronesa

30 oct. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 51 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) entró en la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal). Fue el mismo profesional quien lo mandó llamar para entregarle los resultados de los exámenes que, por su gravedad, necesitaban conversar en persona.

El chef atribuía sus recientes síntomas a un cuadro de estrés por la desaparición de su madre y los problemas con Francesca (Katyna Huberman), pero se escondía algo mucho más profundo.

"El estrés puede afectar muchas cosas, eso es verdad, pero esto no se trata de eso. Tu análisis muestra vuestros niveles preocupantes en tus glóbulos blancos, ¿sí? Están extremadamente altos y tus plaquetas están por el suelo", dijo el profesional.

La Baronesa / Mega

Lo se esconde tras el análisis

Esto es grave y su recomendación fue iniciar exámenes lo antes posible, ojalá esa misma tarde.

Daniel estaba confundido y no entendía el apuro del doctor. Labra tuvo que ser más claro: "Le digo a a todos mis pacientes que tenemos que pensar de manera positiva, pero no podemos perder tiempo, así que yo necesito que que te sometas a un procedimiento hoy mismo. Una biopsia, a la médula ósea para descartar una posible leucemia".