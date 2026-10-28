El fiscal Domínguez es quien sigue a Antonio: Ahora quiere acorralar a León en La Baronesa
En el capítulo 49 de La Baronesa, se confirmó que es el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) quien mandó seguir a Antonio (Carlos Díaz) como uno de los potenciales sospechosos del crimen de Clara (Lorena Bosch).
Precisamente gracias a uno de sus agentes es que se enteró que el abogado se reunió en el departamento de León Insulza (César Caillet) con Samuel Toledo (Francisco Ossa), el supuesto amante de su esposa. ¿Por qué dos hombres que deberían ser enemigos, se reúnen a escondidas?
Una visita inesperada
León y su amante celebraron que Samuel no hablará con la policía sobre los eventos de hace 30 años. Por ese motivo brindaron con espumante.Ir a la siguiente nota
Una vez se quedó a solas, el doctor escuchó el timbre y vio entrar a su departamento al fiscal. Con la excusa de vestirse para conversar apropiadamente, León fue al baño e intentó calmarse... Estaba sumamente nervioso con la repentina visita.
Para Domínguez, las copas no pasaron desapercibidas. ¿Quién querría brindar cuando una situación tan grave ocurre en su núcleo más íntimo?Ve el capítulo en
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