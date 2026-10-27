"Nunca me esperé algo así de ti": Nicolás se decepcionó de su madre por el romance con Daniel en La Baronesa

27 oct. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 48 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) esperó a que Daniel (Francisco Reyes Cristi) se fuera para conversar con su madre frente a frente.

Todavía sin creer que su mejor amigo fuera ese "galán menor" que le enviaba flores a su madre, Nicolás la interrogó para saber qué tan lejos había llegado esa relación a escondidas.

La terrible verdad

"El Daniel es mi mejor amigo, es como mi hermano. La Emilia y sus hermanos te consideran su segunda mamá y ahora resulta que el Daniel está enamorado de ti... ¿Se metieron? Contéstame, mamá. ¿Te metiste con el Daniel?", preguntó.

La Baronesa / Mega

Y la respuesta de Francesca fue llorar con mayor intensidad, confirmando los peores temores de Nicolás.

"Nunca me esperé algo así, no de ti", dijo con decepción, abandonando a su madre.