"Nunca me esperé algo así de ti": Nicolás se decepcionó de su madre por el romance con Daniel en La Baronesa
En el capítulo 48 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) esperó a que Daniel (Francisco Reyes Cristi) se fuera para conversar con su madre frente a frente.
Todavía sin creer que su mejor amigo fuera ese "galán menor" que le enviaba flores a su madre, Nicolás la interrogó para saber qué tan lejos había llegado esa relación a escondidas.
La terrible verdad
"El Daniel es mi mejor amigo, es como mi hermano. La Emilia y sus hermanos te consideran su segunda mamá y ahora resulta que el Daniel está enamorado de ti... ¿Se metieron? Contéstame, mamá. ¿Te metiste con el Daniel?", preguntó.Ir a la siguiente nota
Y la respuesta de Francesca fue llorar con mayor intensidad, confirmando los peores temores de Nicolás.
"Nunca me esperé algo así, no de ti", dijo con decepción, abandonando a su madre.Ve el capítulo en
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