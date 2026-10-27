"Acabas de destruir mi familia": Francesca terminó definitivamente con Daniel en La Baronesa
En el capítulo 48 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) no paraba de sangrar de la nariz tras el fuerte golpe que recibió de Nicolás (Andrew Bargsted).
Mientras su hijo se encerraba en su pieza, a la espera de que Daniel ya no estuviera a la vista, Francesca (Katyna Huberman) curó al chef, antes de pedirle que se fuera para nunca más cruzar su puerta otra vez.
"Te tienes que ir ahora y no volver más. Yo voy a hablar ahora con mi hijo. ¿Estás feliz ahora?", preguntó Fran, hecha un mar de lágrimas mientras Daniel se negaba a ceder porque, tras años enamorado de ella, no estaba dispuesto a perderla.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, la terapeuta ya había tomado su decisión.
"¿Cómo quieres que te hable si acabas de destruir mi familia? Y por nada, porque yo no voy a estar nunca contigo. ¿Ahora te puedes ir, por favor?", zanjó de forma definitiva.Ve el capítulo en
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