Por esta razón Luciano volvió a caer con Bárbara en Prohibida Obsesión

25 oct. 2026 - 09:40 hrs.

Esta semana, Luciano (Diego Muñoz) volvió a caer en los brazos de Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en Prohibida Obsesión, la teleserie nocturna de Mega.

Sin embargo, esta vez fue el propio arquitecto quien tomó la iniciativa de acercarse a la joven, concretando un deseo que lo había atormentado durante varios días. A continuación, te contamos qué lo llevó a serle infiel nuevamente a Antonia (Sigrid Alegría).

Por esta razón Luciano volvió a caer con Bárbara

Tras esta segunda aventura, Luciano le confesó a Dante (Andrés Velasco) lo ocurrido con Bárbara.

Prohibida Obsesión / Mega

La noticia no cayó nada bien en el trabajador bancario, quien criticó duramente a su hermano por traicionar a Antonia y le advirtió: "Puedes perder todo esto por una calentura".

En ese momento, el arquitecto dejó a Dante en shock al responderle: "No es una calentura".

Finalmente, Luciano le reveló a su hermano la verdadera razón por la que volvió a involucrarse con Bárbara. "No sé qué me pasa. Han sido tantos años en que he estado siempre en lo mismo, la misma pega, misma inercia, me siento atrapado. Conocer a la Bárbara, te juro que ha sido como renacer", comenzó diciendo.

Prohibida Obsesión / Mega

"Siento que nunca voy a volver a vivir algo como lo que estoy viviendo", expresó, dejando entrever la mezcla de culpa y deseo que lo invade.

¿Qué pasará con el futuro de Luciano y Bárbara? Descúbrelo en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves, desde las 22:10 horas.

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