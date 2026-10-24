¡Apenas se conocen y ya hay tensión! Matilde y la ex de Juan de Dios tuvieron su primer encuentro en RDS

24 oct. 2026 - 09:30 hrs.

Matilde (Ignacia Baeza) conoció de forma inesperada a Valentina (Mariana Derderian), la exesposa de Juan de Dios (Jorge Arecheta) en Reunión de Superados.

Mientras almorzaba con el abogado en un restaurante, Valentina se les acercó y la saludó con mucha familiaridad, dando a entender que la relación con su ex sigue siendo extremadamente cercana y que le cuenta todos los pormenores de este nuevo romance.

Y aunque las dos intentaron ser amistosas, algo no cuajó para Matilde. Incluso se sintió incómoda y le preguntó a Juan de Dios, días más tarde, si debía preocuparse por su exseñora o no.

Reunión de Superados / Mega

El mensaje

Quizá esta intuición de Matilde era correcta porque recibió un mensaje de audio de Valentina para volver a encontrarse.

"Hola, Matilde, soy Valentina, la ex de Juan de Dios. Oye, ¿podrías tomarte un café conmigo? Yo sé que puede ser medio raro, pero necesito hablarte de algo importante de mujer a mujer", mencionó al teléfono.

¿Cuál podría ser la razón de querer tener una reunión con la nueva pareja de su ex? ¿Será que Valentina le pedirá que se haga a un lado para poder retomar su matrimonio?

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