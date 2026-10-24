"¿Qué dijiste?": Nico escuchará una discusión de Daniel y Francesca en el capítulo 47 de La Baronesa

24 oct. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 47 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) no querrá saber más de Daniel (Francisco Reyes Cristi), al menos no después de lo que pasó con León (César Caillet) y el drama de la búsqueda de Clara (Lorena Bosch).

"¡Entiéndelo, lo nuestro se acabó!", le gritará al chef mientras intenta zafarse de su agarre.

Daniel no escuchará razones

Daniel estará desesperado por continuar con su romance porque él no tiene los dilemas morales que sí afectan a la terapeuta y en su ímpetu, hará caso omiso al "no es no".

La Baronesa / Mega

"No se ha acabado, Francesca. ¡No me interesa que alguien sepa lo que yo siento por ti!", gritará, al instante en que se abre la puerta de la casa y entra Nicolás (Andrew Bargsted) con el rostro desencajado.

"¿Qué dijiste? ¿Qué está pasando entre ustedes?", exigirá saber a su mejor amigo y madre.