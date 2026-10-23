¿Qué hay en el pasado de Daniel? Aurora hará inquietante insinuación en el capítulo 47 de La Baronesa
En el avance del capítulo 47 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará en la oficina del restaurante con su abuela cuando su nariz comience a sangrar sin motivo.
Aurora (Loreto Valenzuela) se espantará y le acercará una caja de pañuelos. "¡Toma! Estás sangrando de nuevo", mencionará con disgusto.
El chef no le creerá a Aurora hasta que se limpie y vea por sí mismo la mancha en el papel. "Dime la verdad, ¿qué te estás metiendo?", le preguntará la mujer a su nieto sin anestesia.Ir a la siguiente nota
Daniel abrirá sus ojos con asombro por la pregunta, pero, ¿hay algo en su pasado que no conocemos o negará rotundamente estar involucrado con sustancias?
Si Aurora mencionó las palabras "de nuevo", ¿eso significa que era una situación recurrente en Daniel?Ve el capítulo en