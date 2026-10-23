¿Qué hay en el pasado de Daniel? Aurora hará inquietante insinuación en el capítulo 47 de La Baronesa

23 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 47 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará en la oficina del restaurante con su abuela cuando su nariz comience a sangrar sin motivo.

Aurora (Loreto Valenzuela) se espantará y le acercará una caja de pañuelos. "¡Toma! Estás sangrando de nuevo", mencionará con disgusto.

El chef no le creerá a Aurora hasta que se limpie y vea por sí mismo la mancha en el papel. "Dime la verdad, ¿qué te estás metiendo?", le preguntará la mujer a su nieto sin anestesia.

La Baronesa / Mega

Daniel abrirá sus ojos con asombro por la pregunta, pero, ¿hay algo en su pasado que no conocemos o negará rotundamente estar involucrado con sustancias?

Si Aurora mencionó las palabras "de nuevo", ¿eso significa que era una situación recurrente en Daniel?