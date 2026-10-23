Antonio tendrá miedo de que la investigación revele su amorío con León en el capítulo 46 de La Baronesa

23 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 46 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) estará preocupado por los avances de la investigación del fiscal Domínguez ante la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

León (César Caillet) lo instará a usar su influencia para obtener más datos de la investigación, pero el abogado se negará en rotundo porque es mucho lo que puede perder.

"Yo no voy a quemar mis contactos para arriesgarme en un delito de violación de secreto, no. Hay que mantenerse al margen, no hay que levantar sospechas, por favor", insistirá.

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"¿A ti te da miedo que este fiscal pueda descubrir lo nuestro?", le preguntará el doctor Insulza y Antonio reconocerá que sí. Probablemente la investigación destape sus 30 años siendo amantes.

"Bueno, en una de esas sería bueno contar lo nuestro, adelantarnos", propondrá el médico.