Para evitar sospechas: Aurora le pedirá a Emilia que pase la noche con Javier en el capítulo 47 de La Baronesa

23 oct. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 47 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) le pedirá a Emilia (Octavia Bernasconi) que tenga intimidad con Javier (Simón Pesutic) porque Paula (Francisca Armstrong) ya los vio durmiendo separados.

Si se descubre que el matrimonio entre los dos es solo palabras y no hechos, eso podría traer más problemas a la familia que ya lidia con la búsqueda de Clara (Lorena Bosch).

Espantada, Emilia cuestionará a su abuela: "¿Tú de verdad esperas que yo me acueste con un desconocido?".

La Baronesa / Mega

"A ti te gusta"

Para la matriarca, lo mejor sería terminar con cualquier posibilidad de que se caiga la farsa.

"Pero si no es un desconocido y, además, para qué estamos con leseras; a ti te gusta, eso no lo puedes negar, así que no veo qué tanto problema", argumentará sin considerar los sentimientos de su nieta.