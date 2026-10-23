Antonio deberá cuidarse: Alguien lo seguirá sin que se dé cuenta en el capítulo 47 de La Baronesa
En el avance del capítulo 47 de La Baronesa, la desaparición de Clara (Lorena Bosch) ha dejado varios sospechos y uno de los principales es Antonio (Carlos Díaz), quien deberá comenzar a cuidar sus pasos.
Sin que el abogado lo note, alguien le sacará fotografías desde el otro lado de la calle. En un descuido, su romance con León (César Caillet) y los terribles "reemplazos" durante las noches con su esposa podrían quedar al descubierto.
¿Quién lo espiará?
Su relación con la víctima y la reacción que ha tenido durante las primeras horas de búsqueda han levantado algunas sospechas.Ir a la siguiente nota
Francesca (Katyna Huberman) lo cuestionó por su aparente frialdad ante la situación y Antonio intentó defenderse con su orgullo herido por el beso de su esposa y Samuel (Francisco Ossa). Por su parte, Samuel sabe la relación de amantes que tiene con León y podría querer pruebas para inculparlo.
Además, está el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) entre los principales interesados en dilucidar qué pasó con Clara y una investigación de su esposo podría ayudarlo a hallar la verdad.Ve el capítulo en
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