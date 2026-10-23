Antonio deberá cuidarse: Alguien lo seguirá sin que se dé cuenta en el capítulo 47 de La Baronesa

23 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 47 de La Baronesa, la desaparición de Clara (Lorena Bosch) ha dejado varios sospechos y uno de los principales es Antonio (Carlos Díaz), quien deberá comenzar a cuidar sus pasos.

Sin que el abogado lo note, alguien le sacará fotografías desde el otro lado de la calle. En un descuido, su romance con León (César Caillet) y los terribles "reemplazos" durante las noches con su esposa podrían quedar al descubierto.

¿Quién lo espiará?

Su relación con la víctima y la reacción que ha tenido durante las primeras horas de búsqueda han levantado algunas sospechas.

La Baronesa / Mega

Francesca (Katyna Huberman) lo cuestionó por su aparente frialdad ante la situación y Antonio intentó defenderse con su orgullo herido por el beso de su esposa y Samuel (Francisco Ossa). Por su parte, Samuel sabe la relación de amantes que tiene con León y podría querer pruebas para inculparlo.

Además, está el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) entre los principales interesados en dilucidar qué pasó con Clara y una investigación de su esposo podría ayudarlo a hallar la verdad.