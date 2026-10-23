La Baronesa - Capítulo 46: Los celos de Javier

23 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) y Nicolás (Andrew Bargsted) fueron a la casa de los Márquez tras enterarse de los hallazgos de la investigación.

Emilia (Octavia Bernasconi), que había tratado de mantenerse estoica ante la desaparición de su madre, vio a Nico y en sus brazos por fin pudo llorar todo lo que había reprimido. Sin embargo, Javier (Simón Pesutic) los vio desde las escaleras.

Una vez a solas con su esposa, el apostador quiso que Emilia se apoyara en él, pero la menor de los Márquez declaró que hay 20 años de cariño y amor que un simple contrato no pueden borrar.

La Baronesa / Mega

Un problemático video

El fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) visitó a Samuel (Francisco Ossa) para interrogarlo por el video de las cámaras de seguridad que captaron su beso con Clara (Lorena Bosch).

Todo se salió de control cuando Andrea (Catalina Guerra) lo vio y perdió completamente los estribos por el engaño de su marido. Domínguez, al ver su comportamiento errático, tuvo un argumento más para sospechar de la esposa de Toledo.