Manuel le dará un consejo a Tomás para no sentirse inseguro con Tere en el capítulo 212 de RDS

23 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 212 de Reunión de Superados, los apoderados y profesores del Thomas Campbell School se reunirán en una pequeña junta de amigos.

Sin embargo, Tomás (Gabriel Urzúa) sentirá en carne propia que Jaime (Francisco Reyes) no lo acepta como yerno para su hija porque prefiere a Beltrán (Felipe Rojas).

Un buen consejo de Manuel

Manuel (Mario Horton) recibió una especial petición de Tere (Elisa Zulueta): enseñarle algunos tips al profesor de música sobre cómo lidiar con el difícil carácter de su suegro.

Reunión de Superados / Mega

"Se le nota al viejo que está tratando de meterlo, se nota. Es una estrategia burda, siempre ha hecho lo mismo", le comentará Manuel a Tomás.

Al notarlo inseguro en esta incipiente relación, le dará un consejo fundamental: "Mira, la Tere es una mina especial, los dos sabemos, pero ella es una mujer a toda raj... y es súper honesta con lo que siente. Si está contigo es porque quiere estar contigo".