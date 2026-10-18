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Relacionada con Bárbara: Recordada actriz de Verdades Ocultas se incorporó a La Baronesa

  • Por Sebastián Mena

El pasado jueves se estrenó una nueva entrega de Prohibida Obsesión, que marcó el debut de una destacada actriz nacional en la teleserie.

Se trata de Solange Lackington, quien cuenta con una amplia trayectoria en el Área Dramática de Mega.

Lo más visto de Prohibida Obsesión

Entre sus participaciones destacan Papá a la Deriva (2015), Ámbar (2016), Si Yo Fuera Rico (2018), Juegos de Poder (2019) y Nuevo Amores de Mercado (2024).

Sin embargo, uno de sus papeles más recordados en el canal fue el de Rocío Verdugo en Verdades Ocultas, donde interpretó la etapa adulta del icónico personaje que inicialmente estuvo a cargo de Camila Hirane.

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El nuevo papel de Solange Lackington

En Prohibida Obsesión, Lackington interpreta a la terapeuta de Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

En su primera aparición, la profesional conoció la historia del deseo que siente Bárbara por Luciano (Diego Muñoz), una situación que llamó su atención debido a la diferencia de edad entre ambos.

Prohibida Obsesión / Mega
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No te pierdas los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves, desde las 22:10 horas.

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