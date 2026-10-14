Solange Lackington se une al elenco de Prohibida Obsesión: Personaje estará relacionado con Bárbara

14 oct. 2026 - 11:20 hrs.

Prohibida Obsesión incorporará un nuevo personaje en su capítulo 9, que tendrá una estrecha relación con Bárbara Michelson (Fernanda Finsterbusch).

Se trata de la psicóloga de Bárbara, interpretada por Solange Lackington, quien regresa al Área Dramática de Mega tras su participación en Verdades Ocultas y Nuevo Amores de Mercado.

Tras mucho tiempo fuera de terapia, la dueña de la cafetería volverá a sus sesiones para hablar largo y tendido de su nuevo romance con Luciano (Diego Muñoz), quien parece haberle devuelto la alegría. Sin embargo, la profesional comenzará a detectar algunos preocupantes patrones sobre esta relación que tendrían relación con el pasado de la joven y los traumas que arrastra.

Prohibida Obsesión / Mega

¿La psicóloga podrá ayudar a frenar la fijación que tiene Bárbara por este hombre casado o solo será testigo de cuánto se pueden complicar las cosas?

La trayectoria de Solange Lackington

Solange Lackington llegó a Mega tras una destacada trayectoria en televisión en 2015 para unirse al elenco de Papá a la Deriva como la querida Vicky Urrutia.

Tras se papel le seguirían teleseries como Ámbar, Si Yo Fuera Rico y Juegos de Poder, hasta que recibió el rol protagónico de Verdades Ocultas como Rocío Verdugo en 2021 tras el salto temporal de dos décadas que tuvo la ficción en sus últimas temporadas.

Luego, en 2024 fue parte de Nuevo Amores de Mercado como Nora Pacheco en Nuevo Amores de Mercado y este 2026 también participó en Libérame, la cuarta teleserie vertical de MegaShorts.

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